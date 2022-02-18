Журналіст Юрій Бутусов та народний депутат Нестор Шуфрич побилися просто під час прямого ефіру.
Бійка відбулася в студії під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Як видно на кадрах, спочатку журналіст підійшов до депутата та дав йому ляпаса. Шуфрич не втримався і мало не впав зі стільця, але піднявся й накинувся на журналіста.
Шуфрич повалив Бутусова на землю. Їх не могли роздійняти близько хвилини, однак після бійки обидва залишились у студії.
Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 віце-прем'єр міністр Ірина Верещук та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку.
Все почалося через те, що, на думку Шуфрича, міністр образила президента Німеччини Штаймнайєра. Їх намагалася заспокоїти ведуча шоу.