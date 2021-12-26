Чоловіки побилися, бо не могли поділити дорогу.

У Бердянську двоє депутатів міської та районної ради від різних партій побилися через конфлікт на дорозі.

Як розповіли в Нацполіції Запорізької області, конфлікт між водієм одного авто та пасажиром іншого стався 25 грудня близько 21:30 поблизу торгівельного центру.

"В ході конфлікту чоловік 1975 року народження завдав кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження. У такий спосіб чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі. Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами Бердянської міської та районної ради від різних партій", - йдеться в повідомленні.

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Один із учасників після бійки звернувся до Бердянської міської лікарні з травмами обличчя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Після отримання результатів судово-медичної експертизи правоохоронці визначать остаточну правову кваліфікацію події.

Як пише місцевий сайт PRO.berdiansk.biz, за версією сторони потерпілого, його було побито на дорозі нібито групою осіб у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння, які після цього зникли на автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бердянську депутат міської ради у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП на BMW Х5 - він наїхав на пішохода. Водія затримали, в його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю (норма - до 0,2 проміле).

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