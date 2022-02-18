Телеведуча намагалася заспокоїти опонентів, та народного депутата було важко вгамувати.

У четвер, 17 лютого, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 віце-прем'єр міністр Ірина Верещук та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку.

Все почалося через те, що, на думку Шуфрича, міністр образила президента Німеччини Штаймнайєра. Їх намагалася заспокоїти ведуча шоу, та даремно.

"Ми завтра можемо стати свідками серйозного дипломатичного скандалу. Віце-прем'єр-міністр України пані Верещук образила публічно Штаймнайєра, неправильно процитувавши його", - обурився народний депутат й додав, що він особисто знайомий з очільником ФРН.

Він додав, що той заявив "зняти зашморг з України", а Верещук процитувала його так "послабити зашморг на шиї України".

На що телеведуча Наталія Мосейчук обурилася й запитала у Шуфрича, чи він серйозно має намір це все зараз обговорювати. Й порадила йому написати смс Штайнмайєру, що Верещук так сказала.

"Я пропоную вибачитись", - сказав Нестор.

"Я пропоную закрити рот й послухати ведучу", - різко відповіла йому віце-прем'єр міністр.

Раніше в ефірі "Права на владу" Шуфрич зробив дивну заяву про свого однопартійця Іллю Киву. Той наразі перебуває в Іспанії й озвучує проросійські заяви.

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