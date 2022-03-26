Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

Народному депутату України ІV-VІІ скликань Олегу Царьову світить довічне ув’язнення, віднині він підозрюваний у справі співпраці з державою-агресором і щодо зміни державних кордонів.

Як повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини.

"Є такий Царьов. От я зараз максимально себе контролюю і підбираю слова. Не хочу дати йому шансу. Цей Царьов працював народним депутатом аж цілих три скликання. Що він робив як депутат і яку користь приніс - я не знаю. Впевнена, "неоціненну". Весь і зовнішній вигляд екс-депутата, і внутрішній духовний підказує нам, що він навпаки рішучий, сміливий, спортивний і вкрай принциповий спеціаліст своєї справи", - пожартувала Венедіктова.

За її словами, Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював, і "для Царьова війна в Україні - саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті". Вона нагадала, як нещодавно Царьов звернувся до начальника військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ.

"В результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом. Нагадаю, що відправляти воєнних злочинців в захопливу подорож на кораблику вздовж російського фарватера вже не вважається образою", - наголошує Венедіктова.

Генеральний прокурор України зазначає, що віднині Царьов - "підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями".

"Наслідки за подібні злочини, безумовно, якщо компетентний суд погодиться з позицією прокурорів, суворі – довічне ув’язнення. Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюсь, рішення буде справедливим", - пише Венедіктова.

Що передувало

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Financial Times писало про наміри окупантів призначити Царьова головою окупаційної адміністрації, яка виконувала б роль замість легітимного органу влади.

Сам екс-"регіонал" тоді стверджував, що вперше про це чує. До 24 лютого колишній депутат працював директором санаторію в окупованій Ялті.

Однак вже у березні, після наступу РФ, Царьов з’явився у соцмережах і публічно закликав мера Кривого Рогу Олександра Вілкула здатися росіянам і віддати їм під контроль місто. Але Вілкул, колишній соратник Царьова, послав його услід за "російським кораблем".

Російські пропагандистські ЗМІ писали, що Царьов нібито перебуває під Києвом, де ідуть бої між ЗСУ та російськими військовими.

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