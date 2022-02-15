Царьов відреагував на інформацію.

Колишній "регіонал" Олег Царьов, який після подій на Майдані в 2014 році втік до Криму, розглядається Кремлем як можливий кандидат на посаду голови окупаційної адміністрації в разі нападу на Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представника у західній розвідці.

Раніше преса писала, що ставлеником Москви у проросійському маріонетковому уряді в Україні у разі нападу Росії може стати екс-депутат Євгеній Мураєв. Той це заперечував.

За словами анонімного чиновника, ім'я Царьова як можливого кандидата Путіна для зміни режиму в Україні було отримано від розвідки США. Інформація стала доступною для розвідувального альянсу Five Eyes. До нього входять США, Великобританія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Сам Царьов це заперечує: "Це доволі кумедна ситуація. Подивіться на мене, мене навіть не запрошують на ефіри російських федеральних каналів, тому що я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті".

Аналітики ж видання відповіли, що кандидатура Царьова має ще менше сенсу, ніж раніше згадані розвідками Британії та США прізвища.

"Царьов – дискредитований клоун. Він і Мураєв – токсичні антиукраїнські політики. Їх єдина підтримка в Україні знаходиться під прицілом", – відповів політичний консультант Браян Меффорд.

За даними видання Bild, після нападу Росії Кремль готує розгортання окупаційної адміністрації, яка після "референдуму" під дулом зброї повинна змістити легітимні органи української влади.

Хто такий Олег Царьов

Олег Царьов - екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Гідності Олег Царьов погрожував "зачисткою Майдану за годину".

У 2014 році прихильник "русского мира" Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим.

Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні.

Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу Царьова, а він був оголошений в міжнародний розшук.

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