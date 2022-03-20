Захисники України вже сьомий день поспіль ведуть бої на зовнішньому периметрі Кривого Рогу, сказав голова Громадської ради міста.

Голова Громадської ради міста Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що сьогодні на офіційну публічну пропозицію сепаратиста Олега Царьова "про співпрацю" він відповів теж публічно. Але й до того до голови Кривого Рогу зверталися з пропозиціями"дружби".

"Були пропозиції на другий день агресії, на самому початку ще. Дзвонив мій з колишніх, так би мовити, прости, Господи, колега з Кабміну, це ще при уряді Януковича (Віктор Янукович - ред.), з пропозиціями підписати якийсь договір "мир, дружба і все таке", але теж був жорстко посланий у відомому напрямку. І я про це повідомив всім необхідні спецслужбам, вони відпрацьовують. А Царьову - це публічно було. Він у своєму Телеграм-каналі... постить всілякі "підлі" відео, що він йде в обозі армії окупантів, що він там щось організовує разом з окупантами на тих територіях, які вони захопили. Це його офіційний Телеграм-канал, це було його офіційне звернення. Тому я і зробив офіційну відповідь... як відчував - так і відповів!" - сказав він.

Вілкул також розповів про ситуацію навколо міста Кривий Ріг.

"Ми вже сьомий день поспіль ведемо бої на зовнішньому периметрі. Зовнішній периметр - це залежно від рельєфу місцевості, від Кривого Рогу - від 10 до 40 км. Фактично сьогодні вже визначилася лінія, фронт, можна сказати. Зрозуміло, де ми, де вони. У нас побудована, я вже говорив, глибоко ешелонована оборона, у нас, дякувати Богу, промислове місто, багато техніки: і екскаватори, і БілАЗи кар'єрні, тобто ми дуже укріплені. Спроба штурму міста з усіма їх великими цими колонами, була. Вони постійно там, змінили тактику, намагаються "сунутися" колонами по 20-30 автомобілів, але наші бійці дають гідну відповідь і ворог зазнає великих втрат і в техніці, і в живій силі", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська рано вранці увірвалися на територію України. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків і Маріуполь.

Нагадаємо, 27 лютого мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора запропонував командуванню Збройних сил РФ надати підтримку і матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею. Пізніше чиновника затримали, його підозрюють у держзраді.

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