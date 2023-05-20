У Японії відбудуться важливі зустрічі, зазначив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Японії.

Про це повідомляє CNN. Зокрема, у місті Хіросіма глава держави зустрінеться з лідерами держав "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії).

Як повідомив Зеленський у Telegram, у Японії відбудуться важливі зустрічі з партнерами та друзями України. "Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - заявив Зеленський.

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Візит Зеленського в Японію - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський вирушив до Японії на військовому літаку США з міста Джидда, де він виступив на саміті Ліги арабських держав.

У Японії президент України має зустрітися з президентом США Джо Байденом. Байден має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії.

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