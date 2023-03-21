Україна дипломатичними каналами передала Китаю запрошення брати участь в реалізації формули досягнення миру у війні, яку розпочала Російська Федерація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Києві.

"Припинення вогню просто так, як явище, нікого не влаштовує, тому що ми жили з цим достатньо довго. У нас були "Мінські домовленості". Це тільки замороження конфлікту для того, щоби Росія підготувалася і повернулася знову зі своїм єдиним бажанням, бажанням їх лідера окупувати нашу державу", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це потрібно вирішувати глобально і фундаментально. "Що стосується фундаментальних рішень – ми запропонували світу нашу формулу миру і це стосується й відносин з Китаєм. Китаю ми публічно, дипломатичними каналами, передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Ми запрошуємо до діалогу і очікуємо на відповідь", - наголосив Зеленський.

Українська формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

23 лютого 141 країна-член ООН підтримали резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні. У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести всі її війська з території України. "Проти" резолюції проголосували сім країн і "утримались" - 32. Країни, які виступили проти миру в Україні: Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі, Нікарагуа і Сирія.

Вас також можуть зацікавити новини: