Це черговий символічний удар по системі міжнародних відносин, вважає Єрмак.

З 1 квітня і до кінця місяця Росія, яка є постійний членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, головуватиме в цьому органі. В ОПУ зауважили, що день початку головування цієї країни-терориста співпадає зі днем становлення Ісламської Республіки в Ірані, який є національний та державним святом.

"Дуже показово, що в свято однієї терористичної держави друга терористична держава починає головувати в РБ ООН. Це не просто ганьба. Це черговий символічний удар по заснованій на правилах системі міжнародних відносин", – написав в Twitter голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Головування Росії в Раді безпеки ООН - що треба знати

Щомісяця в Раді безпеки ООН відбувається ротація керівництва, з 1 квітня в органі головує країни-агресор Росія. Минулого разу Росія головувала в Радбезі в лютому 2022 року.

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Українська влада продовжує наполягати на тому, що Росія отримала своє місце незаконно, привласнивши місце СРСР в ООН та Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментуючи головування країни в РБ, назвав це "поганим жартом".

На переконання Вашингтона, Росія, як країна, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається на територію інших країн, не має бути в Раді безпеки ООН. Водночас в Білому домі наголошують, що шляху запобігти місячному головуванню країни в органі не було.

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