Країна-агресор головуватиме в органі весь квітень.

Щомісяця у РБ ООН змінюється голова і незабаром Росія, яка розв’язала найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, попри зусилля України, спрямовані на виключення країни з організації, почне головувати в Раді безпеки.

У своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що країна отримала своє місце незаконно, і назвав її головування поганим жартом.

"Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – поганий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН", – написав голова МЗС.

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Виключення РФ з Ради безпеки ООН - що треба знати

Українська влада стверджує, що Російська Федерація незаконно посіла місце СРСР в ООН та Радбезі ООН як його постійний член. Україна продовжує роботу, спрямовану на виключення країни-окупанта з організації в цілому.

Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ України розробило детальну аргументовану позицію щодо легітимність перебування агресора в Радбезі та ООН. Відомства намагається залучити інші країни до участі в адвокації виключення країни з Радбезу.

Станом на кінець березня процес виключення Росії з організації не мав значних просувань. Крім цього, наступного місяця країна-окупант головуватиме в Радбезі ООН.

Ще на початку березня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячне головування Росії у Радбезі, яке має початися 1 квітня. Він заявляв, що цей день буде "найсумнішим днем в історії ООН", якщо головування Росії розпочнеться.

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