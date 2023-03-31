Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді безпеки ООН, вважають в Вашингтоні.

США вважають, що під час свого головування в Раді безпеки ООН Росія продовжуватиме поширення дезінформації та виправдовувати свої злочини проти України. Та шляху запобігти цьому місячному головуванню не було, заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме використовувати своє місце в Раді для поширення дезінформації та намагатися відвернути увагу від спроби виправдати свої дії в Україні та військові злочини, які вчиняють члени її збройних сил, а також жахливих порушення Статуту ООН. Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді безпеки ООН. На жаль, Росія є постійним членом Радбезу, і не існує реального міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність. Це те, з чим ми зараз живемо", – сказала вона.

Карін Жан-П'єр додала, що США закликають Росію вести себе професійно під час її запланованого головування в РБ квітні.

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"Як би неприємно було бачити, що Росія головує в Раді, насправді це здебільшого церемоніальна посада, яка змінюється членами Ради місяць за місяцем в алфавітному порядку. І це те, що ми бачимо у квітні. Сполучені Штати будуть головувати в Раді в серпні 2023 року", – зазначила речниця Білого дому.

Головування Росії в Раді безпеки ООН

Як відомо, щомісяця у Радбезі ООН змінюється країна, що головує. Росія, яка розв’язала найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, є постійним членом організації і головуватиме весь наступний місяця.

Ще на початку поточного місяця постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити головування Росії, бо інакше 1 квітня буде "найсумнішим днем в історії ООН". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що "головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – поганий жарт".

Українська влада продовжує стверджувати, що країна-агресор отримала місце в ООН і Радбезі ООН як постійний член у незаконний спосіб, та продовжує роботу щодо виключення Росії зі складу організації.

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