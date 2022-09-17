За його словами, буде "визначена відповідь".

Президент США Джо Байден заявив, що попередив російського диктатора Володимира Путіна про серйозніші наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

Про це Байден заявив в інтерв’ю каналу CBS.

За словами американського лідера, він особисто застерігав Путіна від цього кроку.

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"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – УНІАН) на щось, чого не було з часів Другої світової", - сказав Байден Путіну.

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – УНІАН) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", - додав президент США.

При цьому американський лідер не уточнив, якою буде відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно, будуть.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський генерал Бен Ходжес заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Сполучені Штати Америки не зможуть залишитися осторонь. При цьому він вважає такий сценарій малоймовірним.

"Немає ніякої реальної переваги на полі бою, для США було б неможливо залишатися осторонь/не реагувати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства", - написав Ходжес.

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