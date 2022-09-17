Раніше оцінка США визначала, що Пекін потребує "мінімального ядерного стримування". Однак в останні роки Китай доклав зусиль для розширення свого ядерного потенціалу.

Становлення Китаю як ядерної держави створює історичні загрози та виклики, які вимагають переоцінки поточної політики ядерного стримування.

Про це заявив генерал ВПС США Ентоні Коттон, виступаючи перед Комітетом Сенату у справах збройних сил, пише The Washington Post.

За його словами, оцінка військовими щодо ядерної сили Китаю різко змінилася з 2018 року, коли було визнано, що Пекін потребує "мінімального ядерного стримування". У той час аналіз ядерної політики Пентагону оцінював амбіції Китаю як такі, що зосереджені на "регіональній гегемонії", пояснив він.

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Однак ці припущення почали змінюватися в останні роки, коли Китай доклав узгоджених зусиль для розширення свого ядерного потенціалу та посилив свою агресивну позицію щодо Сполучених Штатів та їхніх регіональних союзників.

Останній аналіз ядерної політики Пентагону був переданий Конгресу в березні та ще не був оприлюднений.

"Ми бачили неймовірну експансивність того, що вони роблять зі своїми ядерними силами — що, на мій погляд, не відображає умов мінімального стримування. Зараз у них є добросовісна тріада", – пояснив Коттон, маючи на увазі, що китайська армія має ядерні сили, які діють на землі, у повітрі та на морі.

Ядерну загрозу з боку Китаю, додав він, неможливо в повній мірі вирішити шляхом дублювання підходу Сполучених Штатів до Росії, чиї ядерні цілі знайомі Сполученим Штатам ще з часів холодної війни. Пекін і Москва, сказав генерал, "діють по-різному з точки зору доктрини".

Історично Пекін не володів таким арсеналом, як дві великі наддержави часів холодної війни (США і СРСР), а його ядерні амбіції не розглядалися у Вашингтоні з такою ж інтенсивністю, як Москви. Китай також ніколи не був учасником режимів контролю над озброєннями, які визначили ядерні відносини між Сполученими Штатами та Росією.

"Нам потрібно серйозно подумати про те, що ми вступаємо в нову еру тристоронньої ядерної конкуренції. Ви відповідатимете за те, щоб Сполучені Штати та їхні союзники могли стримувати не одного, а двох майже рівних ядерних супротивників, з чим не стикалися ваші попередники", — сказав Коттону голова комітету, сенатор Джек Рід.

Коттон, кандидатуру якого розглядають на посаду керівника Стратегічного командування США, визнав, що потрібно буде виправити дисбаланс.

"Ми розуміємо російську ядерну теорію та ядерну доктрину. Нам доведеться глибше зрозуміти китайську ядерну стратегію", — сказав Коттон.

Однак генерал наголосив, що "зрештою, і Росія, і Китай розуміють, що ми маємо сильну, стійку ядерну силу, яка забезпечує стримування нас самих і розширене стримування наших ворогів".

Коттон зазначив, що США мають серйозно сприймати погрози Москви чи Пекіна застосувати ядерну зброю, особливо коли йдеться про потенційну конфронтацію через Тайвань.

"Якщо у вас є надійний стримуючий фактор, це змусило б їх двічі подумати, перш ніж зв’язуватися з нами", — зазначив Коттон.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кел заявив, наразі Китай перебуває на шляху нарощування свого ядерного арсеналу в три-чотири рази. Він звернув увагу на швидке розширення Китаєм модернізації та диверсифікації свого ядерного потенціалу, а також його бряцання зброєю в Тайванській протоці.

Кел зазначив, що в Пентагоні знайомі із заявими Китаю про наміри обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні вважають, що наразі Пекін "не готовий до такої роботи".

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