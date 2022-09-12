Він переконаний, що Штати не зможуть залишити атаку без відповіді.

У разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Сполучені Штати Америки не зможуть залишитися осторонь.

Таку думку висловив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі, ветеран воєн в Іраку і Афганістані Бен Ходжес в Twitter.

Коментуючи припущення про те, що "зневірений Путін" завдасть тактичного ядерного удару по території України, він зазначив, що такий ризик існує. Однак він вважає це малоймовірним.

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"Немає ніякої реальної переваги на полі бою, для США було б неможливо залишатися осторонь/не реагувати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства", - написав Ходжес.

Також генерал пояснив, чому для Сполучених Штатів було б важливо відповісти.

"США відреагують на застосування Росією ядерної зброї, тому що Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, то вони підбадьорюються. Відповідь не обов'язково буде ядерною", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вдарила по критичній цивільній інфраструктурі України. В результаті атаки були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

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