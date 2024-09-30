Певні місця, де знаходились виборчі дільниці, зруйновані через війну.

Центральна виборча комісія України має упорядкувати виборчі дільниці - про це розповіла депутат ВР Оксана Савчук під час обговорення питання про можливість виборів у країні під час війни.

"20 вересня видана постанова Центральної виборчої комісії, яка каже що Центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці", - сказала вона в етері Новини.LIVE.

Депутат пояснила, що означає "упорядкувати" дільниці.

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"Упорядкувати виборчі дільниці - це змінити їх. Дивіться, виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані за останніми виборами, які відбулися у 2020 році".

За її словами, тепер потрібно взагалі дивитися на існуючій території, які виборчі дільниці є.

"Зрештою деякі точки, де колись відбувалися голосування, є зруйновані війною. Тобто, місця, де були виборчі дільниці. Тобто, Центральна виборча комісія має зробити зараз аналіз, згідно з діючим станом речей", - пояснила Савчук.

На її думку, наразі, під час повномасштабної війни, коли РФ бомбардує цивільні міста, вбиває українців, руйнує житлові будинки тощо, не варто проводити вибори, але держава може швидко підготуватися до виборів після завершення воєнного стану.

Можливість виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо мир в Україні не настане в осяжній перспективі, доведеться шукати способи провести вибори в умовах війни. Він сказав: із задоволенням провів би вибори, якби це можна було, якщо війна буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення.

Зеленський пояснив, що проводити вибори в час воєнного стану не можна. Окрім суто юридичних, є й практичні труднощі в організації справді демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

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