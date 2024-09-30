Припинення вогню не принесе користі Україні, Путін завжди порушує своє слово, - Bloomberg

Домовленості про припинення вогню буде шкідливою, а не корисною, пише видання.

Припинення вогню в Україні може призвести до більшої шкоди, ніж користі. За нинішніх умов таке перемир’я лише підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна, ослабить Україну та стане передумовою для нових військових дій. Заходу потрібен кращий план, пише Bloomberg.

Хоча деталі "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського не розкриті, його основна ідея чітка: лише сильна Україна може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Видання зазначає, що це частково правда. Поки Путін вірить, що зможе витримати підтримку України з боку Заходу, його війна на виснаження триватиме. Ключовим питанням залишається, як змінити його стратегію.

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Війна спричинила геополітичну нестабільність та підірвала світову економіку. Імпульс завершити конфлікт та прийняти умови Путіна зрозумілий.

Але чи можливий реальний мир?

Путін час від часу показував готовність до переговорів, але його умови, зокрема відмова України від претензій на чотири анексовані регіони та Крим, а також від прагнення до вступу НАТО, свідчать про його нещирість. Вся економіка Росії мобілізована на війну, Кремль продовжує купувати зброю у країн-ізгоїв, а мета Путіна залишається незмінною: підкорити Україну.

Перемир’я створює значні ризики для України. Пауза у бойових діях дасть російській армії можливість набрати нові сили, відновити втрати, заповнити нестачу зброї та виправити тактичні недоліки. Путін, найімовірніше, використає цю паузу для підготовки до нових атак, як це вже було після вторгнення у 2014 році.

Ця загроза посилюється тим, що припинення вогню може підірвати міжнародну підтримку України. Західні союзники вже шукають привід зменшити фінансову допомогу, і деякі, як Німеччина, планують скорочення в наступному бюджеті. Перемир’я може надати їм зручне виправдання.

Путін розраховує на те, що Захід втомиться від підтримки України, а його армія продовжить отримувати фінансування для ведення бойових дій. Невдале перемир’я може підтвердити ці очікування і поставити Україну та її союзників у гіршу позицію, коли бойові дії відновляться.

З огляду на це, Захід повинен допомогти Україні отримати якомога більші важелі перед початком будь-яких переговорів, зазначає Bloomberg.

По-перше, необхідно зберегти фінансову та військову підтримку для України. Скорочення допомоги зараз лише зміцнить позиції Путіна. Необхідно посилювати українську протиповітряну оборону, збільшувати постачання боєприпасів та знімати обмеження на використання ракет великої дальності. Лише скоординовані зусилля такого масштабу здатні змінити розрахунки Путіна.

По-друге, союзники повинні розробити надійні гарантії безпеки для України. Це завдання не з легких, оскільки НАТО поки не готове до прямих зобов'язань щодо держави, яка не є членом Альянсу. Проте, має бути створена колективна обіцянка — явна чи неявна — захищати території, що наразі перебувають під контролем України.

"Протягом свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир’я, порушувати домовленості та порушувати своє слово щоразу, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що цього разу він вчинить так само. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не припинило б війну, не врятувало б життя і не принесло б користі звичайним українцям. Все було б навпаки", - підсумувало видання.

Переговори з Росією

Як відомо, Москва постійно заявляє, що нібито не проти провести переговори з Україною, але лише за умови її капітуляції. Перед першим самітом миру Путін заявив, що готовий припинити вогонь, якщо українська армія повністю вийде із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Також Кремль вимагає, щоб Україна відмовилася від курсу на вступ до НАТО, а інші країни визнали окуповані території російськими та зняли санкції.

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