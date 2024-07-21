Президент наголосив, що є багато труднощів, які заважають виборам в умовах війни.

Якщо мир в Україні не настане в осяжній перспективі, доведеться шукати способи провести вибори в умовах війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Я із задоволенням провів би вибори, якщо б це можна було. (...) Якщо війна буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно. Це зміни Конституції України, а Конституцію не можна міняти в час війни. Проводити вибори в час воєнного стану не можна", – заявив він.

Зеленський зауважив, що окрім суто юридичних, є й практичні труднощі в організації справді демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

"Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати, хто проконтролює цей процес? І у нас ще більше 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування?" – перераховує ці складнощі Зеленський.

Разом з тим президент визнав, що у випадку затягування війни владі доведеться шукати інструменти для проведення виборів в тих умовах, які є.

Проблема виборів в Україні в умовах війни

Чергові вибори до Верховної Ради України мали б відбутися у жовтні 2023 року. Визначений Конституцією п’ятирічний строк повноважень президента Володимира Зеленського закінчився цієї весни. За звичайних умов, у березні мав би відбутися перший тур виборів, а другий за потреби – у квітні.

Конституція України прямо забороняє проведення парламентських виборів в умовах воєнного стану (ст. 83), але нічого не каже про вибори президента в умовах війни. Пряма заборона на проведення виборів президента в умовах воєнного стану міститься у "Законі про правовий режим воєнного стану" (ст.19). Однак закони можна вільно змінювати в умовах війни, тож і цю норму можна прибрати.

Однак представники чинної влади неодноразово говорили про неможливість проведення президентських виборів з огляду на організаційні складнощі. Зокрема неможливість забезпечити виборчий процес на фронті та на окупованих територіях.

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