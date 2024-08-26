Чинний нардеп нелегально перетнув державний кордон, зазначила Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.

Народний депутат України Артем Дмитрук не міг поїхати за кордон у відрядження.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України. "Інформуємо, що народний депутат України Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - сказано в повідомленні.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону зазначила, що в Одесі працюють слідчо-оперативні групи ДБР, виїхали і працівники центрального апарату Бюро.

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"Встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цієї події, цього правопорушення, ще поки зарано", - наголосила вона. За її словами, зараз слідство збирає усі дані й з’ясовує. При цьому підкреслила, що необхідно розуміти, що одна людина не могла просто так перетнути нелегально кордон, обійти пункти пропуску, а йому у цьому допомагали.

"Підтверджуємо, що він перетнув кордон і потрапив у Молдову. Щодо дальшого його пересування, то, щоб не бути голослівною і не дати недостовірну інформацію, необхідно трішки зачекати", - наголосила Сапьян.

Важливі новини України - що повідомлялося

Вчора, 25 серпня. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Артему Дмитруку за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганства.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України - умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України - закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Як повідомляв УНІАН, Дмитрук втік за кордон через Одещину. Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком.

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