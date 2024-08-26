Він додав, що вже знає, хто причетний до цього.

Народний депутат Артем Дмитрук заявив про спробу викрадення його сім'ї в Європі. Про це він написав сьогодні в Telegram.

"Мою матір, дружину і двох маленьких дітей учора намагалися вкрасти з гостинці в Європі. Після першої невдалої спроби і вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту! Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, яка спрацювала на відмінно", - заявив депутат.

Дмитрук повідомив, що було написано заяву до правоохоронних органів, після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці "за вказаними нами особами".

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"Усі вони, їхні автомобілі були встановлені. Також було встановлено факти стеження за моєю сім'єю в готелі, дорогою в аеропорт і в самому аеропорту. Сьогодні мені стало відомо, хто це робив, і які цілі переслідував. Про це розповім пізніше!", - написав Дмитрук.

Перетин кордону Дмитруком

Учора в Державному бюро розслідувань повідомили, що порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком.

У ДБР зазначали, що проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування, яким чином депутат перетнув кордон і хто йому в цьому допомагав. Уже відбулися обшуки у цивільних осіб і співробітників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетині кордону.

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