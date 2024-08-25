Слідчі з'ясовують, хто причетний до втечі народного депутата за кордон.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком.

Як йдеться у повідомленні ДБР, працівники бюро під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян. Очевидно, йдеться про Артема Дмитрука, хоч й імені в ДБР не зазначають.

В Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

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"Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри", - йдеться у повідомленні.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Справа і втеча Дмитрука

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України повідомив, що народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Зокрема, йому закидають напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового, спробу викрадення вогнепальної зброї, заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганство. Як стверджується, йдеться про два різні епізоди - напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві. Ймовірно, йдеться про Артема Дмитрука.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук, імовірно, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування. Як пише "Главред" із посиланням на свої джерела, у суботу, 24 серпня, депутата помітили в Молдові.

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