Керівник Офісу президента зазначив, що реалістичність такого терміну залежить від багатьох чинників.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливість завершення війни до 1 січня 2027 року.

У коментарі "24 каналу" Буданов заявив, що реалістичність такого терміну залежить від багатьох чинників.

"Чи реалістично це (завершення війни до 1 січня 2027 року - УНІАН)? Залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося. Хоча, це буде просто дивом", - сказав Буданов.

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Що передувало

За даними американських ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа прагне досягти мирної угоди між Україною та Росією до початку січня, щоб встигнути до переходу Конгресу до рук демократів. Європейські та українські посадовці побоюються, що поспіх Вашингтона може змусити Київ піти на значні поступки, вигідніші для Росії. Деякі українські чиновники вважають, що обмеження роботи Starshield і затримки з постачанням ракет Patriot є спробою посилити тиск на Україну задля укладення угоди.

Трамп вважає, що Росія готова завершити війну проти України дипломатичним шляхом, але цьому начебто заважає особиста неприязнь між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

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