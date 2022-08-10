Відповідний указ Зеленського буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів, зазначив нардеп.

На найближчому пленарному засіданні ВР продовжить термін дії воєнного стану в Україні.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні парламент знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні. Відповідний указ президента (Володимира Зеленського - Ред.) буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів", - зазначив народний обранець.

Нардеп підкреслив, що це буде вже четверте продовження терміну дії воєнного стану за цей рік.

"...Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим. Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", - повідомив він.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. В нашій державі було запроваджено воєнний стан, та оголошено мобілізацію.

В останній раз дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня.

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