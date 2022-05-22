Парламент затвердив укази президента.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до кінця серпня.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламент затвердив указ президента, згідно з яким воєнний стан продовжується з 05:30 25 травня 2022 року ще на 90 діб.

"За" проголосувало 320 депутатів.

Також Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня. Парламент затвердив відповідний указ президента 315 голосами.

Загальна мобілізація триватиме ще 90 днів - до 23 серпня.

18 травня до Верховної Ради було внесено президентські проекти закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7389), а також "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7390), якими пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію до 23 серпня.

Як писав УНІАН, 24 лютого Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телемарафону пояснив, що рішення продовжити дію одразу на 3 місяці обумовлене тим, що для контрнаступу необхідно більше часу, ніж для оборони.

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на тимчасово контрольованих територіях. Перехід в контрнаступ - це складніші завдання, ніж оборона. Тому повинні усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - пояснив Веніславський.

При цьому він вказав, що Верховна Рада скасує воєнний стан, якщо українські військові зможуть звільнити територію України від російських окупантів менш ніж за три місяці.

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