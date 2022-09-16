Президент запевнив, що влада докладе всіх зусиль для досягнення цієї мети.

Україна реалізує кожну деталь домовленостей, щоб відкрити можливість для ведення переговорів щодо членства у Європейському Союзу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні наприкінці 204-го дня війни.

"Хоч би якими були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати 7 рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства", - наголосив глава держави.

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За його словами, влада докладе всіх зусиль для досягнення цієї мети.

"І як елементи зближення розглядаємо такі речі як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці – у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. Вже працюємо заради цього", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ.

11 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має амбітну мету до кінця цього року виконати всі 7 умов Єврокомісії та перейти до переговорів щодо членства в ЄС. Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС.