Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України - першої частини із загальної суми в 8 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна очікує отримати наступну частину від 8 млрд євро макрофінансової допомога від Євросоюзу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у Києві на брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Він подякував Європарламенту, який сьогодні схвалив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України - першої частини із загальної суми в 8 млрд євро, а також за виділення Євросоюзом 100 млн євро на відновлення 74 шкіл в Україні.

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"Сьогодні ми обговорили можливість отримати наступну частину до кінця цього року", - підкреслив президент.

Зеленський також уточнив, що обговорив з фон дер Ляєн можливість підготовки та надання Україні макрофінансової допомоги й на наступний рік.

Своєю чергою фон дер Ляйєн заявила, що рада, що Європарламент сьогодні ухвалив відповідне рішення.

"5 млрд євро може бути перераховано Україні в середині жовтня... Ми погодили подальші кроки", - сказала вона.

Допомога Україні:

На початку вересня Європейська комісія оголосила про виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро.

15 вересня 2022 року Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

"За" відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26.

Зокрема, депутати ЄП дали "зелене світло" виділенню 5 млрд євро макрофінансового кредиту, щоб допомогти Україні задовольнити її гострі мікрофінансові потреби, викликані російським вторгненням.

Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

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