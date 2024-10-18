Зазначений варіант угоди обговорюється не перший тиждень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають угоду, що передбачає обмін окупованих Росією територій на членство в НАТО, не консультувалися з ним, пише Financial Times.

На його думку, вони бояться говорити про це відкрито.

"Люди ніколи цього [нам] не говорили. Люди бояться говорити [мені]", - заявив Зеленський.

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Він закликав цих чиновників "викласти це на стіл, відкрито": "Не через якусь третю сторону. Говоріть із нами".

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Нагадаємо, раніше у Financial Times писали, що війна в Україні може закінчитися на домовленостях, за яких Київ отримає гарантії безпеки, а Москва збереже контроль над окупованою територією.

Зазначалося, що зазначений сценарій "дедалі частіше обговорюють не тільки західні, а й українські офіційні особи".

"Поступка землі для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", - писало видання.

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