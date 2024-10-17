Український президент попередтв про важливість підтримки України.

Словаччина відчує на собі, що таке російська загроза, якщо не буде допомагати Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі.

За словами українського лідера, сьогодні він "багато що сказав" прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, зокрема про необхідність підтримувати відносини між Києвом і Братиславою.

"Його країна не у війні, слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони не бачили ніколи того, яким справді може бути обличчя Путіна. […] Але він (Фіцо) має підтримувати нас, інакше він теж зрозуміє це дуже добре. Тому що Путін ніколи не зупиниться. Якщо ми його не зупинимо", – сказав Зеленський.

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Український президент наголосив, що Путіну подобається сам процес війни:

Він фанат війни

Війна в Україні: позиція Словаччини

Як писав УНІАН, нещодавно Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати спроби України приєднатися до НАТО, доки залишається на посаді. За його словами, це потрібно, аби уникнути третьої світової війни.

Тим часом депутати від партії Фіцо їздять до Москви вибачатися за "русофобію Заходу" і розповідають, що "свобода і мир ідуть зі сходу".

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