Він наголосив, що підтримувати Україну – це моральне зобов'язання і стратегічна відповідальність.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну із просуванням важливих антикорупційних реформ та роботу, що виконується задля членства держави в ЄС. Він запевнив, що не пошкодує зусиль для підтримки законних прагнень України і Молдови долучитися до блоку.

"Як ви знаєте, членство в ЄС не набувається раптово за ніч. Розширення є і буде процесом, заснованим на заслугах", – наголосив Мішель під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Молдови Майєю Санду, що відбулася в Києві.

За словами Мішеля, процес приєднання до Євросоюзу є вимогливим та інколи може викликати розчарування, але необхідна робота має продовжуватися – особливо у галузі верховенства права.

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"Навіть сьогодні у день символічної річниці (з часу початку Революції гідності - УНІАН), ви продовжуєте просувати важливі антикорупційні реформи. Ви сьогодні проголосували у Верховній Раді за три дуже важливі закони. Я хочу привітати вас, бо це демонструє ваш рішучий настрій робити необхідне", – сказав Мішель.

Він наголосив, що підтримувати Україну – це моральне зобов'язання і стратегічна відповідальність. Водночас розширення для ЄС – це, за його словами, стратегічна інвестиція у мир, процвітання і демократичні цінності.

"Я маю намір зробити усе, аби переконати 27 колег, що ми потребуємо позитивного рішення у грудні", – зауважив Мішель.

Він пояснив, що позитивне рішення означає три виміри.

"По-перше, це повідомлення для громадян Європейського Союзу, що ми дбаємо про наше спільне майбутнє з точки зору безпеки, процвітання і стабільності", – сказав Мішель.

Чиновник додав, що Євросоюз буде більш захищеним і безпечним, і заможним разом з країнами, які поділяють ті ж принципи, цінності та бачення.

"По-друге, це повідомлення для народу України і народу Молдови, що ми є надійними, серйозними і лояльними, що ми добре розуміємо, що стоїть на кону", – відзначив Мішель.

Він додав, що це слугує певним аргументом, аби переконати лідерів 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок переговорів.

"По-третє, це повідомлення для Кремля і усіх у світі, хто хоче підірвати порядок, заснований на правилах, кому не подобабться людська гідність і демократичні принципи", – відзначив Мішель.

Шлях України до ЄС: останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава робить усе, що належить для започаткування у грудні цього року переговорів про вступ до Євросоюзу. Він наголосив, що це шлях не подарунків, а заслуг, тому Україна реалізовує свою частину роботи. Водночас глава держави зауважив, що спротив вступу України до ЄС може йти не лише від Угорщини.

Раніше Reuters писало, що рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС може бути відкладене. Джерело агентства повідомило, що однією з причин є опір Угорщини, що потенційно перешкоджає одностайності, необхідній для такого кроку.

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