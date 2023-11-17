Відзначається, що прийняття рішення про початок переговорів на саміті ЄС в грудні знаходиться "під загрозою".

Прийняття рішення Євросоюзом про початок переговорів про вступ України може бути перенесено. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Повідомляється, що чиновник поставив під сумнів початок офіційних переговорів про членство в ЄС з Україною, заявивши, що прийняття такого рішення на саміті в грудні знаходиться "під загрозою".

Чиновник назвав однією з причин опір Угорщини, що потенційно перешкоджає одностайності, необхідній для такого кроку.

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Він також повідомив, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до цієї теми в березні 2024 року, після чергової оцінки Єврокомісії того, чи виконала Україна умови, що залишилися.

Крім того, за словами дипломата, в блоці немає згоди про надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

"Ми не можемо допустити, щоб Україна збанкрутувала, це не наш варіант. Але це непросто", - зазначив він.

Вступ України до ЄС

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що Європейська Рада повинна прийняти політичне рішення. Зокрема, засідання лідерів ЄС відбудеться в середині грудня і питання початку переговорів буде на порядку денному.

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його Будапешт проти такого розширення до завершення війни з Росією.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, початку переговорів слід очікувати на початку наступного року.

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