Політик заявив, що радий знову повернутися в українську столицю.

Сьогодні до Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він приїхав в українську столицю на поїзді.

Політик публікував фото з Київського залізничного вокзалу в соцмережі. "Приємно повернутися до Києва – серед друзів", - написав Мішель.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і президент Молдови Майя Санду. Серед іншого вони вшанували Пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Візит Мішеля до Києва

Про візит політика до Києва стало відомо 17 листопада. Видання Politico повідомило, що Мішель вирушить до Києва на початку наступного тижня на річницю протестів на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня, нагородив голову Євроради Шарля Мішеля орденом "За заслуги". Нагородження відбулося під час візиту європейського політика до Києва. Тоді глава Євроради зазначив, що українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей і за європейські цінності миру і процвітання і потребують підтримки ЄС і заслуговують її.

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