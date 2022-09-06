Наразі переговори – це не більше ніж виверт, спроба обдурити, виграти час.

Росіяни все частіше на різних рівнях говорять про мирні переговори, пропонуючи при цьому капітуляцію України.

Як зазначив екс-депутат Держдуми, юрист і правозахисник Марк Фейгін в ефірі марафону FREEДОМ, наразі переговори – це не більше ніж виверт, спроба виграти час.

"Потреба в паузі, в перемир'ї, є для них життєво важливою, у всякому разі на півдні. Що стосується готовності Кремля посунутися в тому, щоб не вимагати демілітаризації, невступу в НАТО, визнання статусу Криму російським, статус-кво на Донбасі, в Херсон і Запоріжжя... Вони хочуть втягнути в переговорний процес, а там далі вже викручувати своє", – говорить він.

Росія в особі Путіна завжди обдурить, впевнений Фейгін.

"Вони хочуть отримати перепочинок і, скажімо так, дати тим силам в Європі і (меншою мірою) Америці, додаткові козирі. Мовляв, дивіться, Москва готова, розташована до компромісів. Зараз це не більше ніж виверт, спроба обдурити, виграти час, продовжити робити те, що вони роблять", – вважає Фейгін.

За його словами, "у Кремля є якась критична точка". Вона пов'язана передусім з тим, що так звана "спеціальна військова операція" затягнулася.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні не може бути "заморозки" війни, тому що йдеться про наше виживання.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не підтримує негайне встановлення режиму припинення вогню з тією метою, щоб зараз припинилися бойові дії.

"У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде. Або Мінська-5, Мінська-7 тощо. Ми в ці ігри не будемо грати. Ми втратили частину наших територій. І вони це прекрасно розуміють. Всі від нас це почули. Тому що це пастка", – заявив Зеленський.

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