Можливе тимчасове пониження активності в проведенні бойових дій.

В Україні не може бути "замороження" війни, бо йдеться про наше виживання.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання: чи може бути "замороження" ситуації, як це було після окупації Криму та частини Донбасу.

"Я не думаю, що можливий варіант "заморожування". Можливий варіант пониження активності, в залежності від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення". За його словами, це стосується і ворогів, які, "за різними даними, втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований" у війні проти України.

Резніков наголосив, що Росія втратила 30% "свого елітного корпусу – десантників, морпіхів, спецназівців, причому офіцерського, сержантського складу". За його словами, йдеться в середньому про 35-річних військових, а це означає, що "років 15 було витрачено на їх підготовку".

Резніков також зазначив, збита в Україні кількість ворожих літаків і вертольотів свідчть про те, що "вони втратили до тисячі пілотів різного рівня". При цьому додав, що йдеться про втрату "льотної еліти, яка може літати з маневрами, вночі". Він наголосив, що цей ресурс окупантам також треба буде відновлювати.

"Тому, скажімо, охолодження ситуації з точки зору бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не конфлікт. Це є війна. Це відкрита війна двох регулярних армій, при чому одна армія вторглася на територію свого сусіда без жодного легітимного пояснення і взагалі без права на це. Тому це війна на виживання. І ми будемо захищати себе для того, щоб вижити", – наголосив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна хоче повної деокупації окупованих територій Російською Федерацією і "виходи на кордони, які міжнародно визнані станом на 1991 рік". "Не 2014, не 2015, не 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України, відновлення держкордону станом на 1991 рік", - наголосив Резніков.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

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