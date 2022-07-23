Лукашенко заявив, що саме зараз "особливий момент", коли можна завершити війну на "прийнятних умовах".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко активно просуває Україні нові "Мінські домовленості" на вигідних Росії умовах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Експерти звертають увагу на нещодавнє інтерв'ю диктатора французькій пресі, під час якого він фактично підтримав агресію Путіна й заявив, що співпрацює з терористичними режимами "ЛДНР".

Головною метою цього інтерв’ю стало просування наративу "Мінськ-3", зауважили аналітики. Зокрема, Лукашенко заявив, що саме зараз "особливий момент", коли можна завершити війну на "прийнятних умовах", та закликав Україну сісти за стіл переговорів.

"Росія виснажена у військовому та економічному плані й не здатна утримувати загарбані території. Тому очевидно, що будь-який договір між Україною та Рф на кшталт "Мінськ-3" - це відкладена війна, яка принесе набагато більше жертв і ризиків для існування нашої держави", - пояснюють експерти.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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