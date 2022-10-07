Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні, наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив обурення тим, що премію отримали Росія і Білорусь, які вчили напад на Україну.

Відповідний допис з’явився в його Twitter.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщоНобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, українських користувачів соцмереж таке "сусідство" теж обурило – навіть попри те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше історії.

Нобелівська премія миру 2022 – що варто знати

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

Зрештою 7 жовтня було оголошено лауреатів. Ними стали:

білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, який є керівником правозахисного центру "Вясна";

неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах);

український "Центр громадянських свобод", заснований в 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

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