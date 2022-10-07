Також її присудили правозахисникам з Білорусі та Росії.

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".

Про це повідомляє Нобелівський комітет у Twitter.

"Лауреати #NobelPeacePrize представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу і захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють значення громадянського суспільства для миру і демократії", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, "Центр громадянських свобод" заснований в 2007 році. Своєю місією вони називають становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький є керівником правозахисного центру "Вясна".

"Меморіал" - неурядова організація, створена для дослідження політичних репресій в СРСР.

Нобелівська премія миру

Згідно з волею шведського винахідника Альфреда Нобеля, премія миру повинна присуджуватися тому, хто "внесе найбільший, або кращий внесок у дружні відносини між націями; у скасуванні, або скороченні існуючих армій і в проведення, або агітацію мирних з'їздів".

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов.

У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

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