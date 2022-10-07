Українських користувачів соцмереж таке "сусідство" обурило навіть попри те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше історії.

Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".

Перед публічним оголошенням премії Олав Нйолстад з Норвезького Нобелівського комітету повідомив "Центру громадянських свобод", що їхня організація була одним із отримувачів премії миру. Реакція представниці організації була дуже емоційною.

"Це чудово! Дякую! Для нас, як ви розумієте, це дуже важливо, як частини українського суспільства", – сказала виконавча директорка організації Олександра Романцова.

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Примітно, що Нйолстад не уточнив, що премію українська організація отримує разом із російською та білоруською організаціями.

Українських користувачі соцмереж таке "сусідство" обурило навіть попри те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше історії.

Відповідно до волі засновника премії, винахідника Альфреда Нобеля, премію мають присуджувати тому, хто "зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів".

Українці дивувалися рішенню відзначити натомість країну-терористку, до того ж – другий рік поспіль (торік її отримав головний редактор російської "Новая газета" Дмитро Муратов).

Наголошували на тому, що зусиль росіян щодо припинення найбільшої в Європі з часів Другої світової війни недостатньо для премії миру.

Деякі українці вбачали у цьому спробу примирити три країни.

Масово звертали увагу абсурдність рішення поставити в один ряд країни, що воюють.

В Офісі президента поділяють обурення українців. Зокрема, емоційно відреагував радник голови ОПУ Михайло Подоляк: "У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер".

Нобелівська премія миру 2022 – що варто знати

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

Зрештою 7 жовтня було оголошено лауреатів. Ними стали:

білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, який є керівником правозахисного центру "Вясна";

неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах);

український "Центр громадянських свобод", заснований в 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

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