Президент зауважив, що радітиме тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи.

Президент України Володимир Зеленський привітав екс-генерала НАТО Петра Павела з перемогою на президентських виборах в Чехії.

"Щиро вітаю Петра Павела із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи", - написав Зеленський у Twitter.

Новий президент Чехії

Генерал армії у відставці Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії. У другому турі виборів генерал НАТО у відставці Павел набрав 57,5% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць. Вже очевидно, що це перемога. Його конкурент, екс-прем’єр та мільярдер-популіст Андрей Бабіш з руху ANO не зможе його обійти.

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Перший тур президентських виборів у Чехії пройшов 13-14 січня 2023 року. У другий тур пройшли екс-генерал НАТО Петро Павел і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел набрав 35,34%, а Бабіш - 35,04%.

У разі перемоги Павел обіцяв потужну підтримку Україні у всіх напрямках. Водночас його конкурент Бабіш просував меседжі про те, що допомога Україні надто дорого обходиться Чехії, а його син переховувався від слідства в окупованому Криму. Крім того, Бабіш заявив, що не став би посилати чеських солдатів на допомогу Польщі або країнам Балтії, якби на них скоїли напад.

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