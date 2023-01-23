Пізніше він сказав, що дотримувався б 5 статті статуту НАТО.

Кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш заявив, що не став би посилати чеських солдатів на допомогу Польщі або країнам Балтії, якби на них скоїли напад.

Така заява прозвучала в ході дебатів з другим кандидатом Петром Павелом, пише novinky.cz. Ця заява викликала багато питань, оскільки Чехія входить в НАТО і зобов'язана дотримуватися 5 статті статуту. Вона передбачає, що напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів, і всі країни беруть участь у відбитті агресії.

"Ні, звичайно ні. Я хочу миру, Я не хочу війни. І ні за яких обставин я б не відправив наших дітей і дітей наших жінок на війну", - сказав колишній прем'єр-міністр.

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Пізніше він написав у Twitter, що взагалі не хотів відповідати на гіпотетичне питання про напад на Польщу або країни Балтії.

"Я переконаний, що цього не станеться, і абсолютно не хочу в цьому зізнаватися. Відповідальність світових політиків - запобігти війні. Однак, якби напад справді стався, я, звичайно, дотримувався б статті 5. Про це не сперечаються", - додав він.

Вибори в Чехії

Як відомо, президентські вибори в Чехії пройшли 13-14 січня 2023 року. У другий тур пройшли екс-генерал НАТО Петро Павел і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел набрав 35,34%, а Бабіш - 35,04%.

Другий тур президентських виборів пройде 27 і 28 січня.

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