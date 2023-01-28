Він набрав понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць.

Генерал армії у відставці Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії.

Як повідомляє чеське видання Aktuality, опрацьовано майже 94% голосів. У другому турі виборів генерал НАТО у відставці Павел набрав 57,5% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць. Вже очевидно, що це перемога. Його конкурент, екс-прем’єр та мільярдер-популіст Андрей Бабіш з руху ANO не зможе його обійти.

За проміжними підсумками, явка виборців складає майже 70%. Це рекордний показник в країні. 8 березня Павел офіційно змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.

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За даними видання, Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Найбільше його підтримали у Празі - понад трьох чвертей голосів.

Вибори в Чехії

Перший тур президентських виборів у Чехії пройшов 13-14 січня 2023 року. У другий тур пройшли екс-генерал НАТО Петро Павел і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел набрав 35,34%, а Бабіш - 35,04%.

У разі перемоги Павел обіцяв потужну підтримку Україні у всіх напрямках. Водночас його конкурент Бабіш просував меседжі про те, що допомога Україні надто дорого обходиться Чехії, а його син переховувався від слідства в окупованому Криму. Крім того, Бабіш заявив, що не став би посилати чеських солдатів на допомогу Польщі або країнам Балтії, якби на них скоїли напад.

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