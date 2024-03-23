Заява спецслужби РФ - "нісенітниця", підкреслив представник ГУР МО.

У центрі уваги теракт у Москві в концертному залі "Крокус Сіті Хол" - представник Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов вже прокоментував байку Федеральної служби РФ нібито про український слід.

Заява російської спецслужби - "нісенітниця", розповів він у коментарі "РБК-Україна". Співбесідник додав, що слова російської спецслужби "розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення".

"...Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - підпреслик представник ГУР МО.

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Юсов підкреслив, що звинувачення з боку ФСБ Росії - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму". За словами представника військової розвідки, супротивники цим почали займатися з перших хвилин після здійснення теракту в концертному залі.

У центрі уваги "Крокус" - теракт виявився дуже смертоносним

Теракт трапився 22 березня у Красногорську - там зловмисники у концертному залі розстрілювали людей. Також у приміщенні "Крокус Сіті Хол" відбулася пожежа, повідомлялося про обвал частини конструкції. Вже відомо, що жертвами нападу стали 115 осіб.

Андрій Юсов говорив, що теракт у Москві був спланований спецслужбами РФ, щоб дискредитувати вільну частину світу, у тому числі й Україну. Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли, що нібито всі нападники затримані.

У ФСБ Росії придумали "український слід" у справі - стверджували, що терористи нібито планували втекти в Україну і у них навіть були на нашому боці "відповідні контакти".

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