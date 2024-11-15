У відомстві підтвердили, що німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з російським лідером.

Розмови міжнародних партнерів із російським президентом Володимиром Путіним "не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру". Про це сказано у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого стосовно телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна.

У відомстві підтвердили, що німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з російським лідером.

"Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", - зазначається у повідомленні.

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У МЗС вважають, що довгі розмови - це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Там додали:

"Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції. Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі - і це насамперед виведення військ окупанта з території України".

Розмова Шольца з Путіним - деталі

Як повідомляла прес-служба уряду Німеччини, під час телефонної розмови Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною заради "справедливого та міцного миру" і водночас наголосив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки знадобиться.

Агентство Reuters повідомило з посиланням на анонімне джерело в адміністрації Зеленського, що той відмовляв Шольца від дзвінка до Путіна.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що канцлер ФРН попереджав його про телефонну розмову, що готується. Однак, на його думку, Путін отримує те, що хотів.

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