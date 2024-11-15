За словами Зеленського, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив президенту Володимиру Зеленському, що збирається подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. "Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - заявив він.

За словами Зеленського, це саме те, чого Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

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"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде, нам потрібен реальний мир", - підкреслив глава держави.

Діалог Шольца і Путіна

Путін і Шольц сьогодні провели першу за два роки телефонну розмову. В уряді Німеччини підтвердили проведення розмови і розкрили перші подробиці.

"Канцлер засудив агресивну війну Росії проти України і закликав президента Путіна покласти їй край і вивести війська. Канцлер закликав Росію вести переговори з Україною з метою встановлення справедливого і міцного миру і наголосив на непорушному характері цієї угоди", - йшлося у повідомленні.

Також підкреслили, що Шольц заявив Путіну, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну, стільки, скільки це необхідно".

Згодом в Кремлі заявили, що під час телефонної розмови Путіна і Шольца "проведено детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні".

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