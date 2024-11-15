Під час розмови, яка тривала близько години, Шольц заявив Путіну, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні провели першу за два роки телефонну розмову. Спочатку про плани Шольца поговорити з Путіним повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.

Оновлено 16.20. Згодом Reuters із посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що розмова тривала близько години.

В уряді Німеччини також підтвердили проведення розмови.

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"Канцлер засудив агресивну війну Росії проти України і закликав президента Путіна покласти їй край і вивести війська. Канцлер закликав Росію вести переговори з Україною з метою встановлення справедливого і міцного миру і наголосив на непорушному характері цієї угоди", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що Шольц заявив Путіну, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну, стільки, скільки це необхідно".

Зазначається, що Шольц заздалегідь поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а також проведе ще одну розмову після бесіди з Путіним.

Стосунки Путіна і Шольца - що відомо

На початку тижня Олаф Шольц заявив, що скоро знову спробує налагодити діалог із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому він сказав, що "як відповідальний політик" не збирається розмовляти з Путіним наодинці.

Він також зазначив, що розмова з Путіним потребуватиме безлічі контактів і переговорів із багатьма іншими сторонами, а також підкреслив, що необхідно обговорити ситуацію з Україною.

Востаннє він розмовляв із Путіним у грудні 2022 року. У червні Шольц заявив, що не відкидає можливості розмови з Путіним у майбутньому, однак зазначив, що зустріч має сенс тільки тоді, коли буде про що конкретно говорити.

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