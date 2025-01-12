Веніславський зауважує, що розробка законопроєкту - це одне, а от ймовірність його ухвалення – "питання зовсім інше".

Навряд чи варто очікувати на масове звільнення з військової служби військовослужбовців навіть протягом наступних трьох місяців. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Відповідаючи на запитання щодо заяви з боку Міністерства оборони про те, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблений, але потрібно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, які підпадають під демобілізацію, і що має відбутися через ці три місяці, він наголосив, що питання щодо цих механізмів постійно дискутується на рівні парламенту з представниками МОУ та командування Збройних сил України.

"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу Збройних сил, загалом сектору безпеки і оборони, який є. А відкрита інформація, що на сьогоднішній день кількість Збройних сил України - це близько одного мільйона осіб", - сказав парламентар.

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Він додав, що безпосередню участь у бойових діях з них наразі беруть "десь декілька сотень тисяч осіб на передньому краї".

"Тому йдеться насамперед про можливості залучення тих підрозділів, які перебувають у тилу, чи аудиту, наскільки ефективно їх використовують. Плюс удосконалення питання залучення до війська через рекрутингові механізми", - зазначив Веніславський.

Депутат розповів, що минулого тижня було два засідання комітету, де відбулося спілкування з керівництвом бойових бригад щодо можливостей збільшення кількості мобілізованих і рекрутингованих, а також повернення тих, хто вчинив самовільне залишення частини.

"Напрацьовуються різні варіанти. Сказати, що є конкретні - один, два, три, чотири - і ми це вирішимо, і буде демобілізація, я не можу. Ба більше, я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", - сказав член комітету.

На уточнення, на що все ж очікувати через три місяці, які, як було заявлено, ще потрібні для остаточної розробки законопроєкту про демобілізацію, Веніславський не виключив, що такий законопроєкт буде розроблений МОУ та ініційований урядом, і потрапить до парламенту.

"Але ймовірність його ухвалення - це вже питання зовсім інше. Тому що, як правило, після ініціювання законопроєктів, які можуть мати наслідком послаблення нашої обороноздатності, йдуть дуже тяжкі дискусії як на рівні представництва Міністерства оборони, командування Збройних сил, з керівництвами тих чи інших політичних сил, фракцій. І потім ухвалюється рішення, як голосувати у парламенті", - пояснив депутат.

Чому затримується рішення про демобілізацію

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк пояснив затримку рішення про демобілізацію. Він зазначив, що законопроєкт вже підготовлено. Водночас відпрацьовується ряд механізмів для того, аби зрозуміти, яким чином можна буде замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації.

За словами Гаврилюка, відпрацьовуються нові форми та способи ведення бойових дій. Він зауважив, що потрібно ще хоча б три місяці для опрацювання.

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