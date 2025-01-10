'Якщо комусь незрозуміло': в Міноборони пояснили затримку рішення про демобілізацію

В Міноборони кажуть, що треба розуміти ким і чим замінити тих, що будуть демобілізовані.

Законопроєкт про демобілізацію вже підготовлено, але йде пошук рішень ким замінити тих, що будуть піде з фронту. Про це сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, що законопроєкт відпрацьований і готовий практично до його передачі у Верховну Раду через Кабінет Міністрів України.

"А для того, щоб цей законопроєкт було передано, нами сьогодні відпрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти яким чином ми зможемо замінити велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації - ким або чим. Тобто відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще хоча б три місяці для опрацювання", - наголосив Гаврилюк.

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Він додав, що в іншому випадку, якщо внести законопроєкт вже сьогодні, то там не буде терміну демобілізації в момент ухвалення цього закону.

За його словами, треба зробити все для того, щоб ухвалення і виконання закону про демобілізацію не призвело до зникнення держави Україна. "Якщо комусь це незрозуміло", - наголосив він. При цьому вибачився за різкість своїх слів, відповідаючи на запитання з приводу того, хто відповідатиме .

Демобілізація в Україні - перспективи і рішення

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що на нинішніх умов мобілізації в Україні демобілізація є малоймовірною.

Він зазначив, що нещодавно з головою Комітету були в Міністерстві оборони, де були представники Міністерства оборони, Генштабу і говорили про саме цей законопроєкт. Сказав, що там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії.

Він додав, що МОУ та уряд основну увагу звертають на ротації, а "щодо демобілізації - там ведуться дискусії.

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