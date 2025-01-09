Веніславський повідомив, що "пільговий" режим для повернення військових із СЗЧ продовжено до 1 березня 2025 року.

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу", перебачивши продовження терміну до 1 березня 2024 року, коли військовослужбовець може повернутися із СЗЧ (самовільне залишення військової частини) на місце служби. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу з приводу ухвалення законопроєкту з реєстраційним номером 12076 як закону.

За його словами, якщо в цей термін людина повернеться до місця несення служби, то командир протягом 72 годин поновлює її в частині, відновлюються соціальні гарантії. Він нагадав, що ця норма діяла до 1 січня 2025 року і за зверненням до парламенту Генерального штабу ЗСУ та Міноборони її дію продовжили до 1 березня цього року. Тобто СЗЧшники можуть бути зараховані до військової частини, якщо повернуться до 1 березня.

При цьому Веніславський наголосив, що йдеться лише про поновлення на військовій службі, але все, що стосується кримінальної відповідальності, - поза межами цього закону.

Веніславський розповів, що ухвалений сьогодні законопроєкт передбачає нові положення, яких раніше не було. Зокрема, жінки, які за станом здоров’я придатні до проходження базової військової підготовки, можуть добровільно, виключно за їх власною заявою, пройти її.

"Ми проголосували і законодавчу поправку, яка передбачає, що і після проходження базової військової підготовки жінки стають на військовий облік уже як військовозобов’язані виключно за їх добровільною згодою. Жодних маніпуляцій політичних про те, що Україна готується мобілізувати жінок після ухвалення цього закону бути не може. Жінки можуть бути мобілізовані виключно добровільно", - підкреслив він.

Веніславський наголосив, що парламент нічого не змінив цим законом щодо проходження базової загальновійськової підготовки.

За його словами, є певні новинки, які стосуються військового обліку 17-річних.

"Якщо 17-річний громадянин не виконав вимоги закону і до 31 серпня 2024 року не став на військовий облік, то він може стати на облік виключно після самостійного прибуття до ТЦК та СП. Тобто до 31 серпня він може стати на облік через електронні комунікації - "Резер+", "Армія+" і через Дію", - наголосив нардеп.

Він додав, що молоді люди, яким виповниться 17 років і які перебувають за кордоном, можуть до 31 серпня стати на облік через електронні комунікації.

"Ми лише передбачили можливість для тих громадян України, яким до 31 серпня поточного року виповнюється 18 років, стати на військовий облік призовників, спростивши цю процедуру. Після набрання чинності цього закону ті, кому виповнюється 17 років, не повинні будуть фізично прибувати до ТЦК та СП, а зможуть користуватися електронними комунікаціями для того, щоб стати на військовий облік і пройти відповідні процедури", - зазначив він.

Веніславський наголосив, що також ухваленим законом передбачена можливість для керівників вищих військових навчальних закладів, а також для керівників цивільних навчальних закладів, у складі яких є військові кафедри, скорочувати термін навчання при збереженні програми підготовки офіцерів запасу.

"Сьогодні для того, щоб стати офіцером запасу, студенти вищих навчальних закладів, військових чи цивільних, мають один раз на тиждень ходити на військову кафедру і за два роки проходили програму. Тепер передбачено, що програма залишається тією ж, але її можна пройти за один рік", - зазначив він.

Взяття на військовий облік призовників: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Законопроєкт під реєстраційним номером №12076 "Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників підтримало 298 народних депутатів.

Відповідно до закону, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

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