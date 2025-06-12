Міністр закордонних справ України заявив, що він має моральне право це озвучувати.

Грлрва Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було неприємно читати привітання "деяких країн" до Дня Росії. Таку заяву дипломат зробив перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі, пише "Європейська правда".

"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора", - сказав Сибіга.

Міністр закордонних справ України не став вказувати на країни, які привітали Кремль із Днем Росії. Проте він підкреслив, що має моральне право це озвучувати.

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Також дипломат додав, що для країни-агресора "не може бути жодної винагороди".

Рубіо опублікував привітання з Днем Росії

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, державний секретар США Марко Рубіо опублікував привітання з Днем Росії. У своїй заяві він стверджує, що Вашингтон "відданий підтримці російського народу".

У тексті також ідеться про те, що США прагнуть "конструктивної співпраці" з Росією щодо досягнення миру в Україні.

"Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", - сказано в заяві Рубіо.

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