В результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, зтерто так звані бекапи.

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру - "Оріон Телеком".

Як повідомило УНІАН джерело в спецслужбі, мережі цього провайдера активно використовували російські силові структури для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану: "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером.

За словами співрозмовника, від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення. В місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера.

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"С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні", - такий лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".

У компанії підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня.

Як стало відомо від джерел у розвідці, в результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, затерто так звані бекапи. Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.

Тим часом на кібератаку поскаржилася і компанія "Российские железные дороги".

"Наш сайт і мобільний застосунок зазнали DDoS-атаки. Протягом дня можливі перебої. Наші фахівці намагаються нормалізувати роботу сайту та застосунку", - повідомляє Телеграм-канал монополіста.

Операції українських спецслужб

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" та "Белая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

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