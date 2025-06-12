'США віддані підтримці російського народу': Рубіо видав цинічне привітання з Днем Росії

Держсекретар також згадав про війну в Україні і висловив сподівання на конструктивну співпрацю щодо цього.

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував цинічне привітання з Днем Росії, заявивши, що США "віддані підтримці російського народу".

Привітання "від імені американського народу" з'явилося на сайті Державного департаменту США. У тексті зазначається, що США прагнуть "конструктивної співпраці" з Росією щодо досягнення миру в Україні.

"Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", - заявив Рубіо.

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Інші заяви Рубіо щодо Росії та України

Як повідомляв УНІАН, Рубіо перейшов від жорстких антиросійських заяв до прагматизації — підтримує санкції, але вважає, що конфлікт треба завершувати через переговори за участі Трампа, а не нескінченною військовою допомогою.

Нещодавно Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив про важливість продовження переговорів про мир між Україною та Росією.

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