Ніколенко відзначив, що рішення про призначення послів України ухвалює Президент України Володимир Зеленський за підсумками обговорення із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на твердження народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка про можливе призначення міністра оборони Олексія Резнікова послом України у Великій Британії на місце звільненого Вадима Пристайка. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, речник прокоментував твердження нардепа Гончаренка про те, що в Офісі президента розмірковують над призначенням міністра оборони України Олексія Резнікова на посаду посла України у Великій Британії.

Як відзначив Ніколенко, рішення про призначення послів України ухвалює Президент України Володимир Зеленський за підсумками обговорення із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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"Розгляд відповідних кандидатур нині триває. Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначенями в сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не відноситься до їхньої фахової компетенції", - наголосив Ніколенко.

Сьогодні, 1 серпня, депутат Гончаренко у Telegram повідомив, що Резнікова можуть призначити послом у Британії.

"В ОП вже давно думають зняти Резнікова з поста очільника Міноборони. Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова. Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили, по своїй новій традиції, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", - стверджує Гончаренко.

Як зауважив депутат, в ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. "І отримали схвальну відповідь", - додав депутат.

Звільнення Пристайка з посади посла у Великобританії

21 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великобританії. Кілька днів тому Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

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